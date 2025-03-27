Новый российский посол Дарчиев прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне

Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне, расположенную неподалеку от Белого дома, сообщает корреспондент РИА Новости.
По прибытии дипломат воздержался от комментариев для журналистов, ожидавших его на месте. Дарчиев прилетел в американскую столицу вечером 26 марта.
Ранее, в своем первом заявлении для российской прессы после прибытия, он отметил, что в отношениях между Россией и США появилось «окно возможностей» для улучшения межгосударственных связей и работы дипломатических миссий.