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Новый российский посол Дарчиев прибыл в свою резиденцию в Вашингтоне

По приезде в резиденцию российский дипломат не дал дополнительных комментариев.

Новый посол России в США Александр Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне, расположенную неподалеку от Белого дома, сообщает корреспондент РИА Новости.

По прибытии дипломат воздержался от комментариев для журналистов, ожидавших его на месте. Дарчиев прилетел в американскую столицу вечером 26 марта.

Ранее, в своем первом заявлении для российской прессы после прибытия, он отметил, что в отношениях между Россией и США появилось «окно возможностей» для улучшения межгосударственных связей и работы дипломатических миссий.