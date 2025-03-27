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Посол Дарчиев: в отношениях России и США появилось окно возможностей

Президенты обеих стран поставили перед собой задачу восстановить межгосударственные связи.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, которые ранее находились на грани разрыва, появилось «окно возможностей».

Дарчиев подчеркнул, что президенты обеих стран поставили перед собой задачу восстановить межгосударственные связи, которые фактически были разорваны командой экс-президента Джо Байдена, и нормализовать работу дипломатических представительств России и США.

Тем не менее, посол отметил, что устранение «токсичного наследия» санкций и решение накопившихся проблем в отношениях между Россией и США потребует значительных усилий.

Ранее сообщалось, что Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. По прибытии дипломат воздержался от комментариев для журналистов, ожидавших его на месте.