Посол Дарчиев: в отношениях России и США появилось окно возможностей

Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, которые ранее находились на грани разрыва, появилось «окно возможностей».
Дарчиев подчеркнул, что президенты обеих стран поставили перед собой задачу восстановить межгосударственные связи, которые фактически были разорваны командой экс-президента Джо Байдена, и нормализовать работу дипломатических представительств России и США.
Тем не менее, посол отметил, что устранение «токсичного наследия» санкций и решение накопившихся проблем в отношениях между Россией и США потребует значительных усилий.
Ранее сообщалось, что Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. По прибытии дипломат воздержался от комментариев для журналистов, ожидавших его на месте.