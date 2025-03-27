Генсек НАТО Рютте подтвердил гибель четырех американских военных в Литве

Американские военные подразделения размещены в Литве на ротационной основе с 2019 года. Изначально планировалось, что присутствие войск США продлится до конца 2025 года, однако министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что американские военные останутся в стране на неограниченный срок. Размещение войск США в Литве является частью усилий НАТО по укреплению восточного фланга альянса. Они участвуют в регулярных учениях, а также проводят тренировки на полигонах, включая Пабраде, где и произошел инцидент с затонувшей бронемашиной.