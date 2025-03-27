Трамп: США необходима Гренландия для обеспечения национальной безопасности

Трамп подчеркнул, что присутствие США в Гренландии необходимо для сдерживания угроз со стороны таких государств, как Китай и Россия. Он указал на активность этих стран в регионе и заявил, что без американского присутствия говорить о безопасности на национальном и международном уровне невозможно.