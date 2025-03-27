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Трамп: США необходима Гренландия для обеспечения национальной безопасности

Трамп подчеркнул, что присутствие США в Гренландии необходимо для сдерживания угроз со стороны таких государств, как Китай и Россия.

Источник: Аргументы и факты

США рассматривают Гренландию как стратегически важный объект для обеспечения национальной и международной безопасности, что, по мнению Вашингтона, соответствует интересам самой Дании.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп подчеркнул, что присутствие США в Гренландии необходимо для сдерживания угроз со стороны таких государств, как Китай и Россия. Он указал на активность этих стран в регионе и заявил, что без американского присутствия говорить о безопасности на национальном и международном уровне невозможно.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва говорила с Вашингтоном о том, что Украина для законных интересов безопасности РФ на несколько порядков важнее, чем Гренландия для Соединенных Штатов.