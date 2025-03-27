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В США заявили об угрозе НАТО из-за Путина и Трампа

19fortyfive: сотрудничество Трампа с РФ грозит уничтожением НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Выстраивание постоянного сотрудничества между Россией и США грозит уничтожением Североатлантического альянса. К такому выводу приходят американские аналитики.

Так, на портале 19fortyfive размещена публикация, автор которой подчеркивает, что для улучшения отношений Вашингтона и Москвы нужно уничтожить факторы напряжения между двумя странами, в том числе и украинский конфликт, основным источником эскалации которого является НАТО. Также в публикации отмечается, что существование альянса окажется под угрозой, если Париж и Брюссель продолжат вести себя так, словно они способны обойтись без поддержки США.

«В конечном итоге в штаб-квартире НАТО может погаснуть свет», — резюмирует автор.

Накануне экс-главнокомандующий ВС альянса Джеймс Ставридис заявил, что в обозримом будущем НАТО может исчезнуть из-за раскола в отношениях Европы и США.

Тем временем в американских СМИ заговорили о возможном исключении Финляндии и Швеции из НАТО по требованию России.