Посол Дарчиев планирует заняться упрощением поездок россиян по США

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил о своем намерении активно заниматься вопросами восстановления авиасообщения между США и Россией, упрощения визовых процедур для обычных россиян, а также возвращения конфискованных Вашингтоном объектов в собственность Москвы.
По словам Дарчиева, речь идет не только об облегчении визовых процедур для сотрудников дипломатических миссий и граждан, но и о таких сложных вопросах, как возвращение шести конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации, и восстановление прямого воздушного сообщения с Россией, которое было прервано по вине Вашингтона.
Посол подчеркнул, что практическая работа в этом направлении уже началась и «взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать». Он также отметил важность руководствоваться принципом «строгой взаимности» в отношениях между двумя странами.
Ранее Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, которые ранее находились на грани разрыва, появилось «окно возможностей».