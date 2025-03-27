Посол Дарчиев планирует заняться упрощением поездок россиян по США

По словам Дарчиева, речь идет не только об облегчении визовых процедур для сотрудников дипломатических миссий и граждан, но и о таких сложных вопросах, как возвращение шести конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации, и восстановление прямого воздушного сообщения с Россией, которое было прервано по вине Вашингтона.