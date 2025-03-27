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Посол Дарчиев планирует заняться упрощением поездок россиян по США

Практическая работа в этом направлении уже началась.

Источник: Аргументы и факты

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил о своем намерении активно заниматься вопросами восстановления авиасообщения между США и Россией, упрощения визовых процедур для обычных россиян, а также возвращения конфискованных Вашингтоном объектов в собственность Москвы.

По словам Дарчиева, речь идет не только об облегчении визовых процедур для сотрудников дипломатических миссий и граждан, но и о таких сложных вопросах, как возвращение шести конфискованных объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации, и восстановление прямого воздушного сообщения с Россией, которое было прервано по вине Вашингтона.

Посол подчеркнул, что практическая работа в этом направлении уже началась и «взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать». Он также отметил важность руководствоваться принципом «строгой взаимности» в отношениях между двумя странами.

Ранее Дарчиев заявил, что в российско-американских отношениях, которые ранее находились на грани разрыва, появилось «окно возможностей».