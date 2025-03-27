Захарова посочувствовала новому российскому послу в Вашингтоне

«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости.