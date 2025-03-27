Захарова посочувствовала новому российскому послу в Вашингтоне

Захарова заявила, что ситуация для нового посла РФ в США крайне сложная.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула сложность задач, стоящих перед новым российским послом в США Александром Дарчиевым. По ее словам, многолетние действия предыдущих американских администраций значительно осложнили двусторонние отношения между странами.
«Как любой посол, который направляется и утверждается президентом на эту должность, реализует российский внешнеполитический курс в стране пребывания. В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — подчеркнула Захарова в разговоре с РИА Новости.
Ранее новоиспеченный посол России в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон, где он начал исполнение своих официальных обязанностей, пишет RT. Российский президент Владимир Путин и американский глава Дональд Трамп выразили общую заинтересованность в восстановлении функционирования дипломатических миссий обеих стран. Дарчиев подчеркнул, что задача, поставленная перед ними руководителями обеих государств, заключается в восстановлении межгосударственных отношений и нормализации работы дипломатических представительств России и США.