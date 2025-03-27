Текслер поддержал ограничения для электросамокатов и дал важные поручения для снижения ДТП

Про аварийность на дорогах области
Заседание комиссии прошло при участии представителей Госавтоинспекции, ГУ МЧС России по Челябинской области, областных министерств, а также глав муниципалитетов. Совместно они рассмотрели вопросы снижения аварийности на дорогах региона, безопасности средств индивидуальной мобильности (СИМ) и реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области».
По итогам 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 4,3%, также снизилось число погибших и раненых в результате ДТП. К этому привели совместные действия исполнительных органов области, ГИБДД и муниципалитетов во взаимодействии с заинтересованными организациями, отметил губернатор.
Однако уровень аварийности на дорогах области остаётся достаточно высоким. А ДТП, связанных с наездами на пешеходов, стало стало заметно больше.
Одной из причин являются недостатки в состоянии пешеходной инфраструктуры, — констатировал Алексей Текслер. — Неудовлетворительные дорожные условия также становятся одним из факторов аварийности.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
А в этом году статистика показывает, что в сравнении с прошлым годом стало больше погибших в результате ДТП. Произошло это в результате нескольких крупных аварий. При этом общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 3%, снизилось и число раненых.
Цифры, которые я назвал, — это не просто статистика. Это сигнал к тому, как можно ещё эффективнее решать проблемные вопросы, снижать аварийность и, соответственно, смертность, — отметил Алексей Текслер. — Необходимо проанализировать причины ДТП со смертельным исходом. И совместно выработать дополнительные меры по профилактике аварийности и снижению смертности в результате ДТП.
Про ужесточения для использования электросамокатов
С наступлением тёплых температур улицы вновь заполонили электронные самокаты. Их водители порой из-за спешки, неаккуратности, неумения, незнания правил дорожного движения и прочих причин нередко сбивают пешеходов. Потому вопросам обеспечения безопасности использования средств индивидуальной мобильности участники заседания уделили особое внимание. На фоне стремительного роста количества СИМ и числа происшествий с их участием стоит вопрос ужесточения использования этих средств, подчеркнул губернатор.
Понятно, что мы говорим в первую очередь об электрических самокатах. Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности, это уже вид транспорта, — отметил Алексей Текслер. — Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий — например, парков и скверов. А для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости.
Рассматриваются и другие меры в отношении использования СИМ:
- блокировка аккаунтов нарушителей ПДД;
- запрет на использование средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.
Начальник Госавтоинспекции области Иван Путков предложил также внедрить механизм идентификации пользователей электросамокатов. И напомнил, что во взаимодействии с представителями сервисов проката в Челябинске уже определены 13 участков, по которым проезд самокатов запрещён, а также участки, на которых вводятся ограничения максимальной скорости. Ещё в качестве действенных мер по профилактике ДТП с участием электросамокатов он предложил снизить скорость движения СИМ до 10 км/ч на всех пешеходных переходах в Челябинске, а также в целом снизить скорость движения самокатов в регионе до 15 км/ч.
Губернатор поручил изучить опыт коллег из других регионов по решению данных вопросов и наладить работу с операторами СИМ в Челябинской области.
О безопасности дорожного движения в регионе
Помимо этого комиссия рассмотрела вопрос реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» как составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни».
По этому нацпроекту в регионе на предстоящий сезон запланировано отремонтировать 172 километра дорог.
В рамках регионального проекта продолжается развитие и модернизация автоматизированной системы контроля нарушений ПДД. Дополняется функционал по выявлению фактов нарушения правил пользования ремнями безопасности, правил проезда пешеходных переходов.
Что ещё делают в регионе для снижения числа ДТП
Среди мер, которые в Челябинской области предпринимают для снижения количества автоаварий, называют расширение дорог, их искусственное освещение, установка камер фотовидеофиксации, нанесение разметки из термопластика. Положительно на участников движения влияет и нахождение на дорогах сотрудников Госавтоинспекции.
Ничто так не дисциплинирует водителя, как нахождение сотрудников Госавтоинспекции на дороге, — отмечал ранее начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. — Действительно, когда видишь экипаж, понимаешь, что надо притормаживать. Но рано или поздно войдёт в привычку не притормаживать перед экипажами Госавтоинспекции, либо постами фотовидеофиксации, а ездить по правилам и с небольшой скоростью.
А повышать безопасность дорожного движения на дорогах, которые работают на пределе своих возможностей или в режиме перегрузки, будут за счёт повышения их пропускной способности и разделения транспортных потоков для минимизации возможности встречного столкновения. Кроме того, в 2025 году запланировано отремонтировать более 600 километров региональных и межмуниципальных дорог.
Для борьбы, например, с нетрезвыми автомобилистами в стране с 1 января 2025 года увеличили штрафы. По словам начальника управления Госавтоинспекции по Челябинской области Ивана Путкова, в целом штрафы возросли в полтора раза, в том числе по составам, предусматривающим ответственность за управление с признаками опьянения — как за управление в состоянии опьянения, так и за отказ от медицинского освидетельствования.
Вместе с тем в Челябинской области разработали и особенную меру профилактики «пьяных ДТП» — запустили чат-бот @UGIBDD74_BOT. С конца зимы любой пользователь Telegram может сообщить в чат-бот о водителе с признаками опьянения, которого заметит на дороге. Для этого нужно указать информацию о месте правонарушения, госномер автомобиля и маршрут его движения, а также прислать фото и видео самого нарушения.
В чат-бот со стороны Госавтоинспекции вовлечены практически все руководящие сотрудники, которые обладают определёнными полномочиями и ставят задачу личному составу, — объяснил Иван Путков. — То есть, как только получают информацию о пьяном водителе, дежурный независимо от времени суток передаёт эту информацию самому ближнему экипажу, который находится на дороге. Система фото- и видеофиксации и система «Безопасный город» в Челябинске позволяют отслеживать движение транспортного средства. Здесь уже искусственный интеллект нам помогает.
К слову, несколько нарушителей в Челябинске таким образом уже задержали.