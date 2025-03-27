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Текслер поддержал ограничения для электросамокатов и дал важные поручения для снижения ДТП

В Челябинской области намерены ужесточить правила использования электросамокатов. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Он также дал важные поручения, направление на сокращение ДТП в регионе.

Источник: Pchela.News

Про аварийность на дорогах области

Заседание комиссии прошло при участии представителей Госавтоинспекции, ГУ МЧС России по Челябинской области, областных министерств, а также глав муниципалитетов. Совместно они рассмотрели вопросы снижения аварийности на дорогах региона, безопасности средств индивидуальной мобильности (СИМ) и реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области».

По итогам 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 4,3%, также снизилось число погибших и раненых в результате ДТП. К этому привели совместные действия исполнительных органов области, ГИБДД и муниципалитетов во взаимодействии с заинтересованными организациями, отметил губернатор.

Однако уровень аварийности на дорогах области остаётся достаточно высоким. А ДТП, связанных с наездами на пешеходов, стало стало заметно больше.

Одной из причин являются недостатки в состоянии пешеходной инфраструктуры, — констатировал Алексей Текслер. — Неудовлетворительные дорожные условия также становятся одним из факторов аварийности.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

А в этом году статистика показывает, что в сравнении с прошлым годом стало больше погибших в результате ДТП. Произошло это в результате нескольких крупных аварий. При этом общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 3%, снизилось и число раненых.

Цифры, которые я назвал, — это не просто статистика. Это сигнал к тому, как можно ещё эффективнее решать проблемные вопросы, снижать аварийность и, соответственно, смертность, — отметил Алексей Текслер. — Необходимо проанализировать причины ДТП со смертельным исходом. И совместно выработать дополнительные меры по профилактике аварийности и снижению смертности в результате ДТП.

Про ужесточения для использования электросамокатов

С наступлением тёплых температур улицы вновь заполонили электронные самокаты. Их водители порой из-за спешки, неаккуратности, неумения, незнания правил дорожного движения и прочих причин нередко сбивают пешеходов. Потому вопросам обеспечения безопасности использования средств индивидуальной мобильности участники заседания уделили особое внимание. На фоне стремительного роста количества СИМ и числа происшествий с их участием стоит вопрос ужесточения использования этих средств, подчеркнул губернатор.

Понятно, что мы говорим в первую очередь об электрических самокатах. Давайте смотреть объективно: это не просто средство индивидуальной мобильности, это уже вид транспорта, — отметил Алексей Текслер. — Поддерживаю инициативу на запрет движения СИМ для конкретных территорий — например, парков и скверов. А для отдельных участков улично-дорожной сети необходимо снижение порога скорости.

Рассматриваются и другие меры в отношении использования СИМ:

  • блокировка аккаунтов нарушителей ПДД;
  • запрет на использование средств индивидуальной мобильности несовершеннолетними.

Начальник Госавтоинспекции области Иван Путков предложил также внедрить механизм идентификации пользователей электросамокатов. И напомнил, что во взаимодействии с представителями сервисов проката в Челябинске уже определены 13 участков, по которым проезд самокатов запрещён, а также участки, на которых вводятся ограничения максимальной скорости. Ещё в качестве действенных мер по профилактике ДТП с участием электросамокатов он предложил снизить скорость движения СИМ до 10 км/ч на всех пешеходных переходах в Челябинске, а также в целом снизить скорость движения самокатов в регионе до 15 км/ч.

Губернатор поручил изучить опыт коллег из других регионов по решению данных вопросов и наладить работу с операторами СИМ в Челябинской области.

О безопасности дорожного движения в регионе

Помимо этого комиссия рассмотрела вопрос реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» как составляющей национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По этому нацпроекту в регионе на предстоящий сезон запланировано отремонтировать 172 километра дорог.

В рамках регионального проекта продолжается развитие и модернизация автоматизированной системы контроля нарушений ПДД. Дополняется функционал по выявлению фактов нарушения правил пользования ремнями безопасности, правил проезда пешеходных переходов.

Что ещё делают в регионе для снижения числа ДТП

Среди мер, которые в Челябинской области предпринимают для снижения количества автоаварий, называют расширение дорог, их искусственное освещение, установка камер фотовидеофиксации, нанесение разметки из термопластика. Положительно на участников движения влияет и нахождение на дорогах сотрудников Госавтоинспекции.

Ничто так не дисциплинирует водителя, как нахождение сотрудников Госавтоинспекции на дороге, — отмечал ранее начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев. — Действительно, когда видишь экипаж, понимаешь, что надо притормаживать. Но рано или поздно войдёт в привычку не притормаживать перед экипажами Госавтоинспекции, либо постами фотовидеофиксации, а ездить по правилам и с небольшой скоростью.

А повышать безопасность дорожного движения на дорогах, которые работают на пределе своих возможностей или в режиме перегрузки, будут за счёт повышения их пропускной способности и разделения транспортных потоков для минимизации возможности встречного столкновения. Кроме того, в 2025 году запланировано отремонтировать более 600 километров региональных и межмуниципальных дорог.

Для борьбы, например, с нетрезвыми автомобилистами в стране с 1 января 2025 года увеличили штрафы. По словам начальника управления Госавтоинспекции по Челябинской области Ивана Путкова, в целом штрафы возросли в полтора раза, в том числе по составам, предусматривающим ответственность за управление с признаками опьянения — как за управление в состоянии опьянения, так и за отказ от медицинского освидетельствования.

Вместе с тем в Челябинской области разработали и особенную меру профилактики «пьяных ДТП» — запустили чат-бот @UGIBDD74_BOT. С конца зимы любой пользователь Telegram может сообщить в чат-бот о водителе с признаками опьянения, которого заметит на дороге. Для этого нужно указать информацию о месте правонарушения, госномер автомобиля и маршрут его движения, а также прислать фото и видео самого нарушения.

В чат-бот со стороны Госавтоинспекции вовлечены практически все руководящие сотрудники, которые обладают определёнными полномочиями и ставят задачу личному составу, — объяснил Иван Путков. — То есть, как только получают информацию о пьяном водителе, дежурный независимо от времени суток передаёт эту информацию самому ближнему экипажу, который находится на дороге. Система фото- и видеофиксации и система «Безопасный город» в Челябинске позволяют отслеживать движение транспортного средства. Здесь уже искусственный интеллект нам помогает.

К слову, несколько нарушителей в Челябинске таким образом уже задержали.