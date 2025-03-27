Текслер поддержал ограничения для электросамокатов и дал важные поручения для снижения ДТП

Начальник Госавтоинспекции области Иван Путков предложил также внедрить механизм идентификации пользователей электросамокатов. И напомнил, что во взаимодействии с представителями сервисов проката в Челябинске уже определены 13 участков, по которым проезд самокатов запрещён, а также участки, на которых вводятся ограничения максимальной скорости. Ещё в качестве действенных мер по профилактике ДТП с участием электросамокатов он предложил снизить скорость движения СИМ до 10 км/ч на всех пешеходных переходах в Челябинске, а также в целом снизить скорость движения самокатов в регионе до 15 км/ч.