Оверчук в Китае встретится с вице-премьером Госсовета Дин Сюэсяном

Вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Китай во главе российской делегации для участия в Боаоском азиатском форуме.
В рамках форума он планирует провести ряд встреч, включая переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, временным руководителем правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом и министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом.
В ходе встречи с министром финансов Пакистана основное внимание будет уделено двусторонним отношениям, которые, по словам Оверчука, значительно активизировались после визитов 2024 года.
Выступление Оверчука на форуме запланировано на утро 28 марта, где он намерен обсудить важные интеграционные проекты и представить свое видение формирования Большого Евразийского партнерства.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний в Пекине секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Политики обсудили вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также наиболее значимые международные и региональные проблемы.