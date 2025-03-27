Посол в США Дарчиев пообещал заняться возвращением объектов недвижимости

Александр Дарчиев также заявил о своем намерении активно заниматься вопросами восстановления авиасообщения между США и Россией, упрощения визовых процедур для обычных россиян. Посол подчеркнул, что практическая работа в этом направлении уже началась и «взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать».