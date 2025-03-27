Посол в США Дарчиев пообещал заняться возвращением объектов недвижимости

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил о намерении активно работать над возвращением российской собственности, ранее конфискованной властями США.
Об этом дипломат сообщил группе журналистов сразу после прибытия в США.
По его словам, особое внимание будет уделено вопросу возврата шести объектов недвижимости, принадлежащих Российской Федерации.
Александр Дарчиев также заявил о своем намерении активно заниматься вопросами восстановления авиасообщения между США и Россией, упрощения визовых процедур для обычных россиян. Посол подчеркнул, что практическая работа в этом направлении уже началась и «взяла хороший темп, который можно и нужно наращивать».