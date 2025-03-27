Юрий Слюсарь поручил провести в городах и районах Дона ямочный ремонт дорог

По информации министра транспорта области Алены Беликовой, после зимы на дорогах зафиксировано 46,9 тысячи квадратных метров дефектов, из которых по состоянию на 1 марта отремонтировано 39,3 тысячи квадратных метров.
Большой объем ямочности, неэффективное планирование дорожных работ, заключение муниципальных контрактов не на комплексное обслуживание, а на отдельные виды работ приводят к дополнительным трудозатратам. Одной из причин недостаточных темпов руководитель регионального министерства назвала применяемые методы диагностики.
Инструментальная диагностика с использованием специализированных дорожных лабораторий наиболее достоверно и детально позволяет определить количества дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Но этот затратный метод не все муниципалитеты могут себе позволить.
Глава региона предупредил о необходимости уложиться в сроки выполнения работ. Юрий Слюсарь поручил главам муниципалитетов до 1 мая завершить устранение дефектов на дорогах местного значения, до 1 декабря заключить комплексные муниципальные контракты на содержание в предстоящий зимний период автомобильных дорог, провести их диагностику.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.