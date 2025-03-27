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Юрий Слюсарь поручил провести в городах и районах Дона ямочный ремонт дорог

На расширенном заседании правительства Ростовской области 26 марта, которое прошло под руководством главы донского региона Юрия Слюсаря, наметили планы ямочного ремонта на дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

По информации министра транспорта области Алены Беликовой, после зимы на дорогах зафиксировано 46,9 тысячи квадратных метров дефектов, из которых по состоянию на 1 марта отремонтировано 39,3 тысячи квадратных метров.

Большой объем ямочности, неэффективное планирование дорожных работ, заключение муниципальных контрактов не на комплексное обслуживание, а на отдельные виды работ приводят к дополнительным трудозатратам. Одной из причин недостаточных темпов руководитель регионального министерства назвала применяемые методы диагностики.

Инструментальная диагностика с использованием специализированных дорожных лабораторий наиболее достоверно и детально позволяет определить количества дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Но этот затратный метод не все муниципалитеты могут себе позволить.

Глава региона предупредил о необходимости уложиться в сроки выполнения работ. Юрий Слюсарь поручил главам муниципалитетов до 1 мая завершить устранение дефектов на дорогах местного значения, до 1 декабря заключить комплексные муниципальные контракты на содержание в предстоящий зимний период автомобильных дорог, провести их диагностику.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.