В МИД подчеркнули сложность задач, стоящих перед новым послом РФ в США

Отношения между Россией и США находятся в крайне сложном состоянии из-за многолетних усилий предыдущих американских администраций по их разрушению. Соответствующее мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предстоящие задачи нового посла в Вашингтоне Александра Дарчиева.
Дипломат отметила, что новый российский посол будет реализовывать внешнеполитический курс России в стране пребывания. Однако в данном случае ситуация осложнена длительным периодом ухудшения двусторонних отношений со стороны США.
«В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — передает РИА Новости слова представителя дипведомства.
Накануне Дарчиев отправится в Соединенные Штаты Америки. Новому послу 64 года, ранее он руководил департаментом Северной Америки в МИД РФ. Подробнее о том, кто такой Александр Дарчиев, который возглавит посольство России в США вместо покинувшего Штаты в октябре прошлого года посла Анатолия Антонова, читайте здесь на KP.RU.