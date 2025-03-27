Трамп: присоединение Гренландии к США необходимо для мировой безопасности

«Это остров, который с оборонительной позиции и даже с наступательной позиции нам необходим, особенно при нынешнем положении дел в мире, и нам придется его получить», — сказал господин Трамп (цитата по Bloomberg). Без присоединения острова к американской территории будет невозможно защитить Гренландию. Как утверждает Дональд Трамп, у территории Гренландии курсируют сотни кораблей.