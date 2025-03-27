Захарова признала, что ситуация в отношениях РФ и США крайне сложная

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым, заявила, что ситуация в отношениях России и США крайне сложная. Ее слова приводит агентство РИА Новости.
Захарова отметила, что Дарчиев, как и любой посол, который утверждается на эту должность главой государства, будет придерживаться российского внешнеполитического курса.
«В этом конкретном случае, конечно, ситуация крайне сложная, учитывая, что столько лет предыдущие американские администрации разрушали эти двусторонние отношения», — заявила дипломат.
Ранее сообщалось, что Дарчиев прибыл в свою официальную резиденцию в Вашингтоне. Известно, что прежде он занимал должность главы департамента Северной Атлантики в МИД России.
Посол РФ заявил о своем намерении активно заниматься вопросами восстановления авиасообщения с Соединенными Штатами, упрощения визовых процедур для обычных россиян.