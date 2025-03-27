Захарова признала, что ситуация в отношениях РФ и США крайне сложная

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, какие задачи стоят перед новым российским послом в Вашингтоне Александром Дарчиевым, заявила, что ситуация в отношениях России и США крайне сложная. Ее слова приводит агентство РИА Новости.