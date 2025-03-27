В Астану прибыли первые участники военного парада

Стоит отметить, что Парад Победы подготовка к военному параду требует максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности. В этом году в нем примут участие около 4000 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 — женщины-военнослужащие. В военном параде будет также задействовано около 200 единиц военной техники и авиации.