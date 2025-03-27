Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астану прибыли первые участники военного парада

Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», примут участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: МО РК

В парадном строю по площади Қазақ елі в столице торжественным маршем пройдут офицеры, военнослужащие по контракту и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.

Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад — это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавший собой во имя мира.

Берик Алманиязов
майор, заместитель командира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке

После торжественной встречи морские пехотинцы отправились к месту размещения.

Стоит отметить, что Парад Победы подготовка к военному параду требует максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности. В этом году в нем примут участие около 4000 военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 — женщины-военнослужащие. В военном параде будет также задействовано около 200 единиц военной техники и авиации.