Губернатор Демешин продвигает развитие Большого Уссурийского острова

— В мае прошлого года в присутствии глав двух государств — России и Китая — была утверждена стратегия совместного развития острова. Ключевые задачи, которые предстоит решить для достижения этой цели, — это строительство дороги и создание международного пункта пропуска, — отметил Дмитрий Демешин. — В настоящее время активно ведутся работы по подготовке территории для строительства дороги, которая соединит остров с пограничным переходом. Строители приступят к работам 1 мая. Наши китайские партнёры со своей стороны готовы всё закончить уже в этом году, поэтому принципиально важно и нам не затягивать процесс.