Губернатор Демешин продвигает развитие Большого Уссурийского острова

Работы по обустройству приграничной инфраструктуры на российской части острова Большой Уссурийский вблизи Хабаровска начнутся в мае этого года. Об этом по итогам состоявшегося накануне совещания с участием замначальника Контрольного управления президента РФ Валентина Летуновского в своём Телеграм-канале написал губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В мае прошлого года в присутствии глав двух государств — России и Китая — была утверждена стратегия совместного развития острова. Ключевые задачи, которые предстоит решить для достижения этой цели, — это строительство дороги и создание международного пункта пропуска, — отметил Дмитрий Демешин. — В настоящее время активно ведутся работы по подготовке территории для строительства дороги, которая соединит остров с пограничным переходом. Строители приступят к работам 1 мая. Наши китайские партнёры со своей стороны готовы всё закончить уже в этом году, поэтому принципиально важно и нам не затягивать процесс.
Экономический потенциал Большого Уссурийского острова сложно переоценить. Если там создать необходимую инфраструктуру и международный пункт пропуска, остров может стать центром деловой и туристической активности.
Губернатор Демешин прекрасно осознаёт стратегическую важность этой территории, поэтому на всех уровнях активно продвигает идею скорейшего начала активной фазы работ.
Напомним, пункт пропуска на Большом Уссурийском будет иметь 10 полос: четыре для грузового транспорта, две для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а также две резервные для негабаритных грузов. После завершения строительства пропускная способность пункта составит 1 млн человек, 90 тыс. грузовых, 36 тыс. легковых автомобилей и 18 тыс. автобусов в год.
В настоящее время разрабатывается проектная документация, а завершение строительства запланировано на 2028 год. Однако пункт может быть открыт для движения раньше, как это произошло с автомобильным пунктом пропуска «Кани-Курган» в Амурской области, где пассажирское направление было запущено до завершения всех работ.