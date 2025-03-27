Досрочные выборы свердловского и оренбургского губернаторов назначены на осень

В сентябре 2025 года состоятся выборы глав двух регионов: Свердловской и Оренбургской областей. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, досрочные выборы главы свердловского региона назначены на 14 сентября — в единый день голосования. В этот же день пройдут и выборы губернатора в Оренбургской области, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. Паслер дал согласие, но попросил дать ему время на подготовку. Его место в Оренбургской области занял председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.