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Досрочные выборы свердловского и оренбургского губернаторов назначены на осень

Выборы глав Свердловской и Оренбургской областей назначены на сентябрь.

В сентябре 2025 года состоятся выборы глав двух регионов: Свердловской и Оренбургской областей. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, досрочные выборы главы свердловского региона назначены на 14 сентября — в единый день голосования. В этот же день пройдут и выборы губернатора в Оренбургской области, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру возглавить Свердловскую область. Паслер дал согласие, но попросил дать ему время на подготовку. Его место в Оренбургской области занял председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.