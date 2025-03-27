В Татарстане могут начать принимать генпланы без публичных слушаний

В Татарстане в процессе рассмотрения находится проект «о внесении изменений в закон Республики Татарстан о градостроительной деятельности в регионе». Этот документ появился на официальном ресурсе Госсовета республики.
Предложенные корректировки подразумевают определение условий для создания проектов генеральных планов поселений и городских округов, а также их изменений, без необходимости организации общественных обсуждений или публичных слушаний.
Кроме того, документ предлагает определить условия, при выполнении которых проекты планировки земельных участков и проекты межевания, утверждаемые органами местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, могут изменяться без проведения общественных слушаний.