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В Татарстане могут начать принимать генпланы без публичных слушаний

Законопроект уже внесли на рассмотрение.

В Татарстане в процессе рассмотрения находится проект «о внесении изменений в закон Республики Татарстан о градостроительной деятельности в регионе». Этот документ появился на официальном ресурсе Госсовета республики.

Предложенные корректировки подразумевают определение условий для создания проектов генеральных планов поселений и городских округов, а также их изменений, без необходимости организации общественных обсуждений или публичных слушаний.

Кроме того, документ предлагает определить условия, при выполнении которых проекты планировки земельных участков и проекты межевания, утверждаемые органами местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, могут изменяться без проведения общественных слушаний.