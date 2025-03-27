В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения

Ушел с должности врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Теперь временно исполняющим обязанности министра там указана Любовь Иванова. До этого она была врио заместителем министра — руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона.