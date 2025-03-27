Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения

Новые заместители министров появились в правительстве Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области произошли кадровые изменения в региональном правительстве. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Самарской области.

В минздраве врио заместителя министра стал Егор Ефимов. Он является руководителем департамента фармации" медицинской техники и материально-технического обеспечения. Афанасьев и Галиев покинули посты замминистра сельского хозяйства.

Ушел с должности врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Теперь временно исполняющим обязанности министра там указана Любовь Иванова. До этого она была врио заместителем министра — руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона.

Архитектор-реставратор из Тулы получила новую должность в правительстве Самарской области. Помощник губернатора Анастасия Сорокина стала зампредом правительства региона.