В правительстве Самарской области произошли кадровые изменения

В Самарской области произошли кадровые изменения в региональном правительстве. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Самарской области.
В минздраве врио заместителя министра стал Егор Ефимов. Он является руководителем департамента фармации" медицинской техники и материально-технического обеспечения. Афанасьев и Галиев покинули посты замминистра сельского хозяйства.
Ушел с должности врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Теперь временно исполняющим обязанности министра там указана Любовь Иванова. До этого она была врио заместителем министра — руководителя департамента прогнозирования и стратегического планирования развития региона.
Архитектор-реставратор из Тулы получила новую должность в правительстве Самарской области. Помощник губернатора Анастасия Сорокина стала зампредом правительства региона.