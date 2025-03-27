Рубио заявил, что условия Москвы включают снятие санкций ЕС

Стороны подписали два документа — «Меморандум о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов и удобрений на мировые рынки» и «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины». Зерновую сделку трижды продлевали — 17 ноября 2022 года (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 года (на 60 дней каждый раз).