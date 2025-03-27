Президент РФ Владимир Путин наградил десять жителей Ростовской области. Указ был подписан 25 марта.
Почётное звание заслуженного артиста России присвоено актеру Ростовского театра драмы имени Максима Горького Юрию Добринскому. Заслуженным врачом России признана Ольга Федотова из Клинической больницы «РЖД-Медицина». Заслуженным работником соцзащиты населения РФ стала директор Ростовского дома-интернета № 2 для престарелых и инвалидов Лариса Бучукури.
Медалями «За труды по сельскому хозяйству» награждены главный инженер «Кагальник-Агро» Александр Березин, управляющий отделением фирмы «Победа» Сергей Казьмин, тракторист подразделения «ЗерноДон» Виктор Коршунов, завскладом КФХ Николай Нитута, тракторист-машинист компании «АгроДон» Сергей Пушкарский, сотрудник кооператива «Комиссаровский» Владимир Самсонов и тракторист-машинист производства «Юбилейное» Александр Туркин.