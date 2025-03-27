Президент РФ Владимир Путин наградил десять жителей Ростовской области

Почётное звание заслуженного артиста России присвоено актеру Ростовского театра драмы имени Максима Горького Юрию Добринскому. Заслуженным врачом России признана Ольга Федотова из Клинической больницы «РЖД-Медицина». Заслуженным работником соцзащиты населения РФ стала директор Ростовского дома-интернета № 2 для престарелых и инвалидов Лариса Бучукури.