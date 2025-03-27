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Первые участники Парада Победы прибыли в Астану

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. В Астану прибыли первые участники Парада Победы, сообщает Минобороны Казахстана.

Источник: Сайт Минобороны Казахстана

Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», примут участие в военном параде 7 мая.

В парадном строю по площади Қазақ елі в столице торжественным маршем пройдут офицеры, военнослужащие по контракту и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.

Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад — это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавший собой во имя мира.

Берик Алманиязов
замкомандира бригады морской пехоты по боевой и физической подготовке

Подготовка к военному параду требует максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности, подчеркнули в Минобороны. В 2025-м в нем примут участие около 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 — женщины-военнослужащие.

В военном параде будет также задействовано около 200 единиц военной техники и авиации.

Казахстан проведет парад Победы впервые с 2019 года. Парад будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролет авиации.