Первые участники Парада Победы прибыли в Астану

Более 170 военнослужащих, прошедших отбор в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад», примут участие в военном параде 7 мая.
В парадном строю по площади Қазақ елі в столице торжественным маршем пройдут офицеры, военнослужащие по контракту и 160 солдат срочной службы из Актауского гарнизона.
Участники парада прошли тщательный отбор по всем параметрам. Для нас это большая честь и ответственность. Ведь военный парад — это проявление уважения к истории нашей страны, к памяти героев, пожертвовавший собой во имя мира.
Подготовка к военному параду требует максимальной организованности, дисциплины и высокой ответственности, подчеркнули в Минобороны. В 2025-м в нем примут участие около 4 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, из которых свыше 200 — женщины-военнослужащие.
В военном параде будет также задействовано около 200 единиц военной техники и авиации.
Казахстан проведет парад Победы впервые с 2019 года. Парад будет включать три этапа: прохождение пеших парадных расчётов, демонстрацию военной техники и пролет авиации.