Свердловский омбудсмен назвала главное достижение Евгения Куйвашева

Одним из главных достижений Евгения Куйвашева на посту губернатора Свердловской области стало решение проблемы обманутых дольщиков. Об этом ТАСС сказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
"Он очень хотел довести эту программу до конца, и, я думаю, сейчас Денис Владимирович доведет ее. Обманутые дольщики — у нас мало в каком регионе реализовано, что дали крышу над головой и тем людям, которые ошиблись, заплатили, прямо скажем, мошенникам, которые строили незаконные многоквартирные дома на землях ИЖС. Всем абсолютно дали крышу над головой,
Куйвашев понимал прекрасно, что если не смогли какие-то муниципальные государственные службы остановить это мошенничество, то людям надо помогать", — сказала Татьяна Мерзлякова.
Также к достижениям Евгения Куйвашева она отнесла развитие социальной и медицинской реабилитации. Особое внимание она обратила на то, что в эпоху губернаторства Куйвашева велось активное строительство спортивных сооружений, в том числе на отдаленных территориях.
Накануне Евгений Куйвашев официально покинул пост губернатора Свердловской области. Врио главы Среднего Урала назначен губернатор Оренбургской области Денис Паслер.