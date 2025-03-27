Свердловский омбудсмен назвала главное достижение Евгения Куйвашева

"Он очень хотел довести эту программу до конца, и, я думаю, сейчас Денис Владимирович доведет ее. Обманутые дольщики — у нас мало в каком регионе реализовано, что дали крышу над головой и тем людям, которые ошиблись, заплатили, прямо скажем, мошенникам, которые строили незаконные многоквартирные дома на землях ИЖС. Всем абсолютно дали крышу над головой,