Мишустин оценил развитие транспортной инфраструктуры Хабаровского края

На конец 2024 года в Хабаровске 85,86% дорог соответствуют нормативам, в Комсомольске-на-Амуре — 87,75%, по региональной сети — 60,9%. С 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе обновили более 820 км дорог и 98 мостов общей длиной свыше 2400 метров.