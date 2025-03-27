Мишустин оценил развитие транспортной инфраструктуры Хабаровского края

Он подчеркнул, что задачи, поставленные Президентом в сфере дорожного хозяйства, выполняются. В Хабаровском крае показатели качества дорог превышают средние по России, сообщает пресс-служба правительства региона.
На конец 2024 года в Хабаровске 85,86% дорог соответствуют нормативам, в Комсомольске-на-Амуре — 87,75%, по региональной сети — 60,9%. С 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе обновили более 820 км дорог и 98 мостов общей длиной свыше 2400 метров.
В 2025 году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в крае отремонтируют более 143 км дорог и свыше 1200 метров мостов. Работы затронут региональные трассы в восьми районах и улично-дорожную сеть в четырех агломерациях, включая Хабаровск.
Мишустин также сообщил о модернизации аэропорта в Хабаровске. В этом году откроется новый терминал международных линий, интегрированный с действующим комплексом. Пропускная способность составит до 1 млн пассажиров в год. Здание готово, идет оснащение пункта пропуска.
В крае продолжается развитие железнодорожной инфраструктуры. На БАМе и Транссибе увеличили пропускную способность до 180 млн тонн за счет реконструкции станций, строительства вторых путей и объектов электрификации. Это поддерживает транспортные нужды региона.
Важным событием стало испытание самолета SJ-100 с двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Первый полет 40-минутной длительности прошел две недели назад. Мишустин отметил, что это результат замены импортных комплектующих на отечественные, что укрепляет технологический потенциал Дальнего Востока.
«Была проведена огромная работа по замене иностранных комплектующих на российские. Благодаря усилиям большого коллектива специалистов, которым удалось найти технологические решения и создать собственные материалы, узлы и агрегаты», — подчеркнул премьер-министр.