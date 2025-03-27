Свердловские депутаты утвердили программу бесплатной медпомощи

Только на бесплатную медицину по программе, утвержденной депутатами Законодательного собрания Свердловской области, в ближайшие три года выделят рекордное количество средств — более 140 миллиардов рублей.
— Финансирование программы госгарантий бесплатной медпомощи увеличено почти на 13 процентов, или на 16 миллиардов рублей, — рассказала председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина. — В ней предусмотрены и новые направления: диспансеризация жителей региона, оказание помощи участникам СВО и ветеранам боевых действий, в том числе все медицинские услуги, включая зубопротезирование.
В сторону увеличения изменены многие нормативы. Это позволит получать медицинскую помощь большему числу уральцев. Например, расширены возможности диагностики и лечения онкологии: только в 2025 году пройдут лечение 81,7 тысячи человек в дневном и 49 тысяч в круглосуточном стационарах. Станут доступнее КТ, МРТ, УЗИ сердечно-сосудистой системы, процедура ЭКО и другие виды обследований. Так, количество бесплатных ЭКО вырастет на 15 процентов.
Для высокотехнологичной помощи тоже заданы свои нормативы. По полису ОМС уральские хирурги проведут более 1800 имплантаций кардиостимулятора, при остром инфаркте миокарда 10 036 пациентам выполнят стенирование, 815 — малоинвазивную операцию на сердце при аритмии.
Новыми возможностями по полису ОМС уральцы уже пользуются. Ветеран боевых действий Яков Решетников из поселка Шаля готовится к зубопротезированию: прошел обследование, начал курс лечения зубов.
— Скоро импланты поставят, буду широко улыбаться, — говорит ветеран.
Яков Решетников участвовал в Чеченской кампании. Когда началась специальная военная операция, взял билет на поезд и поехал в Ростов-на-Дону. Пришел в военкомат и вскоре оказался «за ленточкой». После ранения и лечения в госпитале вернулся домой, занялся патриотическим воспитанием молодежи и помогает сослуживцам получать помощь от государства. Только в Свердловской области сегодня действует 21 закон, по поддержке участников СВО и их семей.
— Всегда с особым воодушевлением узнаем, что для наших ребят и их семей появляются новые виды помощи. Многие дети, чьи отцы на передовой, летом съездили на «Поезде здоровья» на море. Участники СВО получают компенсацию на приобретение земельных участков, пользуются всеми льготами, которые принимают депутаты. Это поддерживает и настроение, и дух бойцов. И там, «за ленточкой», они спокойны за свои семьи, о которых тут заботятся, — прокомментировала ситуацию социальный координатор Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бутакова.
Поскольку в теме здоровья нет мелочей, депутаты Заксобрания Среднего Урала все больше погружаются в сферу здравоохранения и соцуслуг. Недавно оценили процесс обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, сейчас детально изучают, как организована медицинская реабилитация.
— Наша задача — вместе со специалистами минздрава и Территориального фонда ОМС изучить реализацию этого направления на отдаленных территориях и в небольших уральских городах. Необходимо понять, насколько доступна медицинская реабилитация населению и что нужно сделать для того, чтобы она стала более эффективной, — подчеркнул председатель комитета по социальной политике Заксобрания региона Вячеслав Погудин.
Есть у депутатов и несколько инициатив, направленных на повышение качества медицинской помощи. Не исключено, что скоро они будут оформлены в законопроекты.