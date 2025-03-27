Свердловские депутаты утвердили программу бесплатной медпомощи

— Всегда с особым воодушевлением узнаем, что для наших ребят и их семей появляются новые виды помощи. Многие дети, чьи отцы на передовой, летом съездили на «Поезде здоровья» на море. Участники СВО получают компенсацию на приобретение земельных участков, пользуются всеми льготами, которые принимают депутаты. Это поддерживает и настроение, и дух бойцов. И там, «за ленточкой», они спокойны за свои семьи, о которых тут заботятся, — прокомментировала ситуацию социальный координатор Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Ирина Бутакова.