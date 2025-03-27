Российские военные продвинулись у Красного Лимана в ДНР. Военная операция, день 1128-й

После завершения саммита европейской коалиции в поддержку Украины, который пройдет в Париже и будет посвящен вопросам обеспечения безопасности Киева, Эммануэль Макрон намерен созвониться с Дональдом Трампом и проинформировать его о возможных шагах Европы в поддержку Украины. Российские военные продвинулись у Красного Лимана в ДНР. ВСУ пытаются стабилизировать фронт и перебрасывают военных и технику на это направление. «Газета.Ru» ведет хронику событий.