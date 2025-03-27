Российские военные продвинулись у Красного Лимана в ДНР. Военная операция, день 1128-й

9:21.
9:18 Продолжение атак со стороны ВСУ по энергообъектам России продемонстрировало всему миру и администрации США, что Киев недоговороспособен. Об этом ТАСС заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
9:01 Владимир Зеленский в интервью Figaro заявил, что «ненависть к русским» помогает ему «держаться» в условиях украинского конфликта.
8:41.
8:30 Минобороны РФ: средства ПВО в течение ночи уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью.
8:23 Российские военные захватили позиции ВСУ и продвинулись у Красного Лимана в ДНР. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Киев пытается стабилизировать фронт и перебрасывает военных и технику на это направление.
8:11 Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью изданию «Эксперт» рассказал, что изучение захваченной в зоне СВО техники помогает предприятиям корпорации повышать уровень защиты вооружений и совершенствовать ударные средства. Он отметил, что ВС РФ противостоит мощный и технически хорошо оснащенный противник, за которым фактически стоят более 50 государств, включая ведущие страны Запада.
8:05 Эммануэль Макрон после саммита европейской коалиции в Париже, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Киева, собирается провести телефонный разговор с Дональдом Трампом. Он расскажет президенту США о возможных шагах Европы в поддержку Украины, сообщает Bloomberg.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1128-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.