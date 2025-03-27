Захарова заявила о сложной ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона

По прилете в Вашингтон Дарчиев рассказал журналистам, что российская сторона будет добиваться облегчения визовых процедур для россиян, восстановления прямого авиасообщения, а также нормализации условий работы дипломатов и возвращения конфискованной собственности. Он подчеркнул, что сейчас во взаимоотношениях двух государств появилось «определенное окно возможностей».