Дума Иркутска утвердила состав комиссии по выборам мэра города

В Иркутске Дума утвердила состав комиссии по отбору кандидатур на должность мэра.
В состав комиссии от депутатов вошли почетный гражданин Иркутска, бывший спикер Думы Александр Ханхалаев, председатель совета почетных граждан и доктор медицинских наук Гайдар Гайдаров, глава общественной палаты Иркутска и руководитель издательского дома «Комсомольская правда — Иркутск» Станислав Гольдфарб.
Губернатор Игорь Кобзев представил в комиссию еще троих участников — главу регионального избиркома Илью Дмитриева, ректора Иркутского госуниверситета Александра Шмидта, председателя общественной палаты Приангарья, заслуженного врача России Владимира Шпраха.
Заявки от кандидатов на пост мэра будут приниматься с 31 марта по 14 апреля. Мэра выберут депутаты городской Думы