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Дума Иркутска утвердила состав комиссии по выборам мэра города

В комиссию вошли шесть человек, выборы мэра состоятся 21—22 апреля.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске Дума утвердила состав комиссии по отбору кандидатур на должность мэра.

В состав комиссии от депутатов вошли почетный гражданин Иркутска, бывший спикер Думы Александр Ханхалаев, председатель совета почетных граждан и доктор медицинских наук Гайдар Гайдаров, глава общественной палаты Иркутска и руководитель издательского дома «Комсомольская правда — Иркутск» Станислав Гольдфарб.

Губернатор Игорь Кобзев представил в комиссию еще троих участников — главу регионального избиркома Илью Дмитриева, ректора Иркутского госуниверситета Александра Шмидта, председателя общественной палаты Приангарья, заслуженного врача России Владимира Шпраха.

Заявки от кандидатов на пост мэра будут приниматься с 31 марта по 14 апреля. Мэра выберут депутаты городской Думы 21—22 апреля.