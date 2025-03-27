Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО

В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, сменив на этом посту Юрия Берга. В сентябре этого же года был избран главой региона на прямых выборах. В 2024 году он вновь победил на выборах губернатора области, набрав 78,14% голосов избирателей.