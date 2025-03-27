Куйвашев проявил себя как сильный управленец, заявил полпред в УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар — РИА Новости. Евгений Куйвашев, занимавший пост губернатора Свердловской области в течение 13 лет, проявил себя как сильный управленец, под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, считает полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Оренбургской области Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.
«За время работы в должности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович проявил себя как сильный, профессиональный управленец. Под его руководством регион значительно укрепил свою экономику, успешно преодолел множество непростых вызовов, воплотил немало значимых, масштабных и международных проектов», — приводит слова Жоги аппарат полпредства.
По словам полпреда, за плечами Паслера колоссальный управленческий опыт в бизнесе и госсекторе, он знает, каким потенциалом обладает Свердловская область, и понимает, насколько важную роль регион играет для страны.
Паслер родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. С 2004 года работал на руководящих должностях предприятий газовой отрасли. В 2008—2012 годах был депутатом законодательного собрания Свердловской области. С июня 2012 года по сентябрь 2016 года занимал пост председателя правительства Свердловской области при губернаторе Евгении Куйвашеве.
В марте 2019 года указом президента РФ Владимира Путина Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, сменив на этом посту Юрия Берга. В сентябре этого же года был избран главой региона на прямых выборах. В 2024 году он вновь победил на выборах губернатора области, набрав 78,14% голосов избирателей.
Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговой Ханты-Мансийского автономного округа. Трудовой путь Куйвашева начался с должности слесаря в тресте «Сургутремстрой», также он работал методистом по физкультуре, зубным техником, машинистом бетономешалки, монтажником-высотником и юристконсультом.
В 2005 году Куйвашев утвержден главой администрации Тобольска, а в 2007 году был избран главой администрации Тюмени. С 6 сентября 2011 по 14 мая 2012 занимал пост полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
В мае 2012 года президент РФ Владимир Путин внес в законодательное собрание Свердловской области кандидатуру Куйвашева для наделения полномочиями губернатора. Депутаты поддержали его большинством голосов и 29 мая 2012 года Куйвашев официально вступил в должность главы региона.