Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму заявили, что готовы доказать законность референдума о воссоединении с Россией

Константинов: Крым докажет Западу законность референдума 2014 года.

Источник: Комсомольская правда

При необходимости Крым готов предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, который состоялся 16 марта 2014 года. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

«Все доказательства законности проведения референдума есть, и при необходимости могут быть предоставлены для изучения западным странам», — сказал руководитель парламента агентству РИА Новости.

По его словам, в настоящее время эти государства игнорируют право крымчан на самоопределение. В этой ситуации, как подчеркнул Константинов, важно, что итоги референдума и статус полуострова принимает Россия.

«Запад может это принимать или не принимать. Но мы перед ним оправдываться точно не будем», — заявил председатель Госсовета.