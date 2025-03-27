При необходимости Крым готов предоставить западным странам доказательства законности референдума о воссоединении полуострова с Россией, который состоялся 16 марта 2014 года. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
«Все доказательства законности проведения референдума есть, и при необходимости могут быть предоставлены для изучения западным странам», — сказал руководитель парламента агентству РИА Новости.
По его словам, в настоящее время эти государства игнорируют право крымчан на самоопределение. В этой ситуации, как подчеркнул Константинов, важно, что итоги референдума и статус полуострова принимает Россия.
«Запад может это принимать или не принимать. Но мы перед ним оправдываться точно не будем», — заявил председатель Госсовета.