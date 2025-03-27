Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Очень долгожданный запуск»: Вячеслав Федорищев прокомментировал открытие дороги на ул. 22 Партсъезда

В четверг, 27 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время официального запуска движения по реконструированной ул. 22 Партсъезда прокомментировал знаковое для города событие.

«Это очень долгожданный запуск. Движение по улице 22-го Партсъезда в Самаре открыто! Реконструирован участок от улицы Солнечной до Московского шоссе. Ремонт проведен комплексный: четыре полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки», — прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что прямо на месте, «на ногах» провели совещание по вопросам развития дорожной сети в Самаре, и напомнил, что всего в 2025 г. запланированы работы по ремонту более 200 км дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

«Еще более 240 км дорог местного значения отремонтируем в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. На это в дорожном фонде предусмотрели 7 млрд рублей», — заключил губернатор.

Мэр Самары Иван Носков, в свою очередь, добавил, что в городе летом запланирован ремонт на 34 дорогах общей протяженностью более 46 км, а также на 17 тротуарах и 75 внутриквартальных проездах. Полный список — по ссылке.