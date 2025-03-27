«Очень долгожданный запуск»: Вячеслав Федорищев прокомментировал открытие дороги на ул. 22 Партсъезда

Он добавил, что прямо на месте, «на ногах» провели совещание по вопросам развития дорожной сети в Самаре, и напомнил, что всего в 2025 г. запланированы работы по ремонту более 200 км дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.