Трамп назвал условие для введения еще больших тарифов против ЕС и Канады

10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.