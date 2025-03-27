Трамп назвал условие для введения еще больших тарифов против ЕС и Канады

«Если Евросоюз решит сотрудничать с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, то в ответ я введу против них масштабные пошлины — гораздо более жесткие, чем запланированные сейчас», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. По словам американского лидера, это будет сделано для защиты США — «лучшего друга» обеих сторон.
10 февраля президент США Дональд Трамп распорядился ввести таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа. Решение, которое вступило в силу 12 марта, касается поставок из Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Евросоюза, Канады, Мексики, Южной Кореи и Японии. 4 марта администрация США ввела таможенные пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики, а также подняла тарифы на товары из Китая с 10% до 20%.