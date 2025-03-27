Бывший министр экономики Дона устроился работать в Москве

В отставку чиновник подал 19 марта. Уже тогда было известно, что он пойдёт на повышение. 25 марта Максиму Валерьевичу присвоили звание Заслуженного экономиста России. Последним рабочим днём на посту главы донского министерства экономического развития стало 26 марта.