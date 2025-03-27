Бывший министр экономики Дона устроился работать в Москве

Бывший министр экономического развития Дона Максим Папушенко устроился работать в Москве. Об этом он сообщил в своём ТГ-канале.
В отставку чиновник подал 19 марта. Уже тогда было известно, что он пойдёт на повышение. 25 марта Максиму Валерьевичу присвоили звание Заслуженного экономиста России. Последним рабочим днём на посту главы донского министерства экономического развития стало 26 марта.
«Спасибо моим коллегам по правительству, депутатам, муниципалитетам, донским вузам и учёным, деловым объединениям и сообществам Дона, предпринимателям и инвесторам за доверие и реализованные успешные проекты в Ростовской области!» — написал чиновник.
Добавим, в должности главы донского министерства он проработал почти девять лет.