Рустам Минниханов оценил значимую роль Госсовета Татарстана

За три десятилетия заложена надежная правовая основа парламентаризма, условия социально-экономического развития Татарстана — опорного региона Российской Федерации. Все годы Госсовет РТ играет огромную роль в развитии Татарстана и России, в совершенствовании законодательной базы, ключевых задач экономики и социальной сферы, науки и образования, здравоохранения и культуры, подчеркнул Рустам Минниханов.