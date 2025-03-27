Рустам Минниханов оценил значимую роль Госсовета Татарстана

За три десятилетия заложена надежная правовая основа парламентаризма, условия социально-экономического развития Татарстана — опорного региона Российской Федерации. Все годы Госсовет РТ играет огромную роль в развитии Татарстана и России, в совершенствовании законодательной базы, ключевых задач экономики и социальной сферы, науки и образования, здравоохранения и культуры, подчеркнул Рустам Минниханов.
Когда наша страна столкнулась с глобальными вызовами, активная помощь депутатов участникам специальной военной операции, их семьям заслуживает самого глубокого уважения.
Рустам Минниханов выразил уверенность, что компетентность, ответственный подход к дел и конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, палатами Федерального Собрания России и общественностью позволят депутатам Госсовета РТ и впредь добросовестно трудиться, выполнять возложенные обязанности на благо многонационального Отечества.
Раис Татарстана пожелал парламентариям успехов и всего наилучшего.