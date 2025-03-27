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Аксенов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

День войск национальной гвардии Российской Федерации ежегодно отмечается 27 марта.

Источник: РИА "Новости"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником:

«Благодарю всех за верность долгу, за стойкость, бесстрашие и самоотверженность. Желаю крепкого здоровья, надежного тыла, новых успехов в служении Отечеству и нашей скорейшей Победы!», — написал он в своем телеграм-канале.

День войск национальной гвардии РФ ежегодно отмечается 27 марта.

«Всегда на страже». Это и девиз, и первейшая обязанность росгвардейцев. Они обеспечивают безопасность, охраняют общественный порядок, противодействуют экстремизму и терроризму«, — отметил глава республики. — Личный состав Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю успешно выполняет поставленные государством задачи. Росгвардейцы громят врага в зоне специальной военной операции, проявляют мужество и героизм».