Аксенов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

«Всегда на страже». Это и девиз, и первейшая обязанность росгвардейцев. Они обеспечивают безопасность, охраняют общественный порядок, противодействуют экстремизму и терроризму«, — отметил глава республики. — Личный состав Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю успешно выполняет поставленные государством задачи. Росгвардейцы громят врага в зоне специальной военной операции, проявляют мужество и героизм».