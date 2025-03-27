СМИ: Европа может разместить военных вдоль Днепра или на западе Украины

«Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линий фронта», — указано в материале.
Как отмечает агентство, европейские военачальники и стратеги рассматривают разные варианты размещения военных для «содействия» урегулированию конфликта на Украине. По словам собеседника издания, возможные места для развертывания контингента — запад Украины или даже соседние страны.
Саммит «коалиции желающих», где обсудят гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», пройдет в четверг в Париже для поиска консенсуса по этому вопросу.
Агентство Блумберг 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы своего премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, при появлении европейского контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать «факты на земле».