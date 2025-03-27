Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию

Напомним, что ранее об этой поездке сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Политик отметил, что индийская сторона направила Владимиру Путину официальное приглашение. Сроки посещения главой России этой страны еще не обсуждались, однако известно, что поездка совершится в 2025 году.