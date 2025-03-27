Напомним, что ранее об этой поездке сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Политик отметил, что индийская сторона направила Владимиру Путину официальное приглашение. Сроки посещения главой России этой страны еще не обсуждались, однако известно, что поездка совершится в 2025 году.
Лавров заявил о подготовке визита Путина в Индию
Официальный визит российского президента Владимира Путина в Индию готовится. Об этом в четверг, 27 марта, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.