Bloomberg: Макрон намерен рассказать Трампу, что ЕС может сделать для Киева

По словам неназванного чиновника из канцелярии французского президента, в ходе планируемого телефонного разговора с американским лидером Макрон также сообщит о требованиях к России взять на себя «неголословные обязательства» в рамках обсуждаемого соглашения о прекращении огня.
Ранее французский лидер заявил, что встреча глав ряда государств Европы для обсуждения ситуации вокруг Украины пройдет в Париже 27 марта. Он назвал ее «саммитом коалиции желающих» оказывать помощь Киеву.
20 марта в Лондоне прошла встреча военачальников стран так называемой коалиции желающих, на которой обсуждались операционные детали отправки войск на Украину после урегулирования конфликта. В ней приняли участие представители около 30 западных государств. В тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство разрабатывает планы сухопутных, морских и воздушных операций на Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки.