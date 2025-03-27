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Bloomberg: Макрон намерен рассказать Трампу, что ЕС может сделать для Киева

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи лидеров европейских стран по Украине в Париже 27 марта планирует сообщить главе американской администрации Дональду Трампу, что Европа готова сделать для помощи Киеву. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Источник: AP 2024

По словам неназванного чиновника из канцелярии французского президента, в ходе планируемого телефонного разговора с американским лидером Макрон также сообщит о требованиях к России взять на себя «неголословные обязательства» в рамках обсуждаемого соглашения о прекращении огня.

Ранее французский лидер заявил, что встреча глав ряда государств Европы для обсуждения ситуации вокруг Украины пройдет в Париже 27 марта. Он назвал ее «саммитом коалиции желающих» оказывать помощь Киеву.

20 марта в Лондоне прошла встреча военачальников стран так называемой коалиции желающих, на которой обсуждались операционные детали отправки войск на Украину после урегулирования конфликта. В ней приняли участие представители около 30 западных государств. В тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство разрабатывает планы сухопутных, морских и воздушных операций на Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 марта заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Москва не примет этого ни при каких условиях.