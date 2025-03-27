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Мирное соглашение между Ереваном и Баку станет прорывным — МИД Армении

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Мирное соглашение между Ереваном и Баку станет прорывным, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Астане.

Источник: Sputnik.kz

После долгих переговоров настало время подписать соглашение и двигаться вперед к достижению мира на Южном Кавказе и открытию экономических возможностей, подчеркнул он.

Во время встречи с главой МИД Казахстана затронули важные региональные вопросы. Мирзоян представил Мурату Нуртлеу последние события и данные касательно урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Включая согласование проекта соглашения об установлении мира между Арменией и Азербайджаном, предложения Армении по достижению устойчивого мира. Позиция Армении ясна — признание территориальной целостности двух государств и проведение процесса демаркации на основе положения Алматинской декларации. очевидно, что важно также решение гуманитарных вопросов, включая выяснение судеб пропавших без вести и освобождение военнопленных и удерживаемых гражданских лиц.

подчеркнул глава МИД Армении

Мы ценим заявлением МИД Казахстана в связи с завершением переговоров по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном, продолжил Мирзоян.

Также он напомнил, что Казахстан предоставлял свою площадку для армяно-азербайджанских переговоров. И государства едины в стремлении к независимости.

Уверен, что совместными усилиями нам удастся еще больше развить и укрепить наши двусторонние отношения, имеющие стратегическую направленность. Наши взаимные визиты и активные контакты закладывают прочные основы для нашего партнерства. Поэтому с радостью приглашаю Вас в Армению в удобные для Вас сроки.

отметил Мирзоян

Потенциал двустороннего товарооборота значительно превышает предыдущие показатели.

Мы договорились удвоить усилия по реализации Дорожной карты по торгово-экономическому сотрудничеству между правительствами наших стран на 2024−2025 годы. А также по проведению заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

сказал Мирзоян

В ответ Мурат Нуртлеу отметил, что Астана и Ереван разделяют схожие взгляды по многим вопросам мировой повестки.

Мы также придаем большое значение обеспечению безопасности и миру на Южном Кавказ.

сказал он

На встрече было завялено, что Армения заинтересована в открытии сети магазинов в «Хоргосе», а также армянский бизнес планирует организовать торговые павильоны в регионах Казахстана.

А еще в 2025 году на базе национального центра ИИ откроется филиал армянского образовательного центра «Tumo».

В свою очередь, Казахстан готов в будущем выделить стипендии по бакалавриату и магистратуре для студентов из Армении.

Также на встрече напомнили, что в апреле пройдут Дни Казахстана в Армении. Дни культуры Армении в Казахстане состоялись в октябре 2024-го.