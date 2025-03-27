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Наталия Башкетова возглавила новый орган в Федеральной службе

В Роспотребнадзоре в Петербурге завершилась реорганизация. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и ЛО.

Как отмечается в сообщении, реорганизация прошла в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору от 9 декабря 2024 года, в результате чего присоединили Управление Федеральной службы по надзору по Ленинградской области. Новый орган получил название Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу и Ленобласти.

Возглавила Федеральную службу главный государственный санитарный врач по Петербургу и ЛО Наталия Башкетова.

Ранее «МК в Питере» сообщал, что заместителем председателя комитета стал Коннов Анатолий Алексеевич. В новой должности Коннов будет координировать и контролировать работу Управления закупок и технической политики и Отдела по обслуживанию здания.