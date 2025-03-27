Наталия Башкетова возглавила новый орган в Федеральной службе

Как отмечается в сообщении, реорганизация прошла в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору от 9 декабря 2024 года, в результате чего присоединили Управление Федеральной службы по надзору по Ленинградской области. Новый орган получил название Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу и Ленобласти.