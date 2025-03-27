Губернатор Самарской области поздравил росгвардейцев с праздником

В четверг, 27 марта, отмечается День войск национальной гвардии России. С праздником всех причастных поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Ваше ведомство всегда с честью выполняет сложные и ответственные задачи по поддержанию конституционного порядка и обеспечению безопасности людей. Подразделения Росгвардии играют важную роль в укреплении правопорядка, борьбе с преступностью, терроризмом и экстремистскими проявлениями», — сказал глава региона.
Он отметил, что росгвардейцев отличают отвага, мужество, патриотизм и войсковое братство. Губернатор поблагодарил сотрудников за самоотверженную службу, преданность Родине, высочайшую ответственность при выполнении своего долга.
«От всей души желаю вам здоровья, стабильности, благополучия, успехов в благородном служении нашей Отчизне», — поздравил Вячеслав Федорищев.