Губернатор Самарской области поздравил росгвардейцев с праздником

«Ваше ведомство всегда с честью выполняет сложные и ответственные задачи по поддержанию конституционного порядка и обеспечению безопасности людей. Подразделения Росгвардии играют важную роль в укреплении правопорядка, борьбе с преступностью, терроризмом и экстремистскими проявлениями», — сказал глава региона.