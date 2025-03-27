Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ратмир Мавлиев занял четвертое место в рейтинге мэров

Специалисты центра информтехнологий «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при правительстве России подготовили список мэров, посвященный оценке их работы.

Всего в рейтинг вошли главы 88 городов страны, и мэр Уфы пошел в топ-5, заняв четвертое место за январь-март этого года. В исследовании отмечается укрепление о рост позиций Ратмира Мавлиева в «Национальном рейтинге», аналитики отмечают системный стиль работы главы Уфы, наличие большого количества управленческих инициатив.