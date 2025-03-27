Ратмир Мавлиев занял четвертое место в рейтинге мэров

Всего в рейтинг вошли главы 88 городов страны, и мэр Уфы пошел в топ-5, заняв четвертое место за январь-март этого года. В исследовании отмечается укрепление о рост позиций Ратмира Мавлиева в «Национальном рейтинге», аналитики отмечают системный стиль работы главы Уфы, наличие большого количества управленческих инициатив.