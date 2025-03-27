Глеб Никитин обсудил с главой ФАС РФ изменения в тарифном регулировании

Как отмечается, стратсессия была разделена на четыре секции: три отраслевых, которые касались тем ЖКХ, обращения с ТКО и транспортом, и отдельная секция, посвященная процедуре взаимодействия всех сторон концессионных соглашений. В рамках рабочей встречи Глеб Никитин и Максим Шаскольский затронули тему введения дифференцированных по объемам потребления тарифов на электроэнергию. В Нижегородской области действует социальная норма потребления электроэнергии населением. В 2025 году объем перекрестного субсидирования составил 7,28 млрд рублей, это на 25% ниже установленного уровня. Во время рабочей встречи Глеб Никитин и Максим Шасколький обсудили возможность сохранения социальной нормы для защиты интересов всех потребителей в регионе.