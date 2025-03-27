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Глеб Никитин обсудил с главой ФАС РФ изменения в тарифном регулировании

Нижегородский губернатор провел рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с главой Федеральной антимонопольной службы РФ Максимом Шаскольским изменения в тарифном регулировании. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, стратсессия была разделена на четыре секции: три отраслевых, которые касались тем ЖКХ, обращения с ТКО и транспортом, и отдельная секция, посвященная процедуре взаимодействия всех сторон концессионных соглашений. В рамках рабочей встречи Глеб Никитин и Максим Шаскольский затронули тему введения дифференцированных по объемам потребления тарифов на электроэнергию. В Нижегородской области действует социальная норма потребления электроэнергии населением. В 2025 году объем перекрестного субсидирования составил 7,28 млрд рублей, это на 25% ниже установленного уровня. Во время рабочей встречи Глеб Никитин и Максим Шасколький обсудили возможность сохранения социальной нормы для защиты интересов всех потребителей в регионе.

Глава ФАС РФ отметил, что регионы могут самостоятельно настроить диапазоны потребления в рамках федеральных значений исходя из климатических и социально-экономических особенностей.