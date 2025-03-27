Руденко сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

Диалог, по его словам, был начат во время визита министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москву в ноябре 2024 года. «И мы должны продолжить эту традицию, и в этом году очередь Сергея Викторовича Лаврова. Поэтому планы большие. Будем их реализовывать», — добавил Руденко.