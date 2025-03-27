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Руденко сообщил о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию находится в процессе подготовки, сообщил журналистам замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Источник: Пресс-служба Президента России

«У нас ведется вопрос о визите Сергея Викторовича Лаврова [в КНДР] для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями», — сказал замминистра на полях конференции Российского совета по международным делам «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

Диалог, по его словам, был начат во время визита министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москву в ноябре 2024 года. «И мы должны продолжить эту традицию, и в этом году очередь Сергея Викторовича Лаврова. Поэтому планы большие. Будем их реализовывать», — добавил Руденко.