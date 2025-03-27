Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи

«От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения», — говорится в переданном через адвоката заявлении Гуцул. Текст заявления размещен в ее Telegram-канале.
Гуцул отметила, что «вынуждена обратиться за поддержкой к президенту Российской Федерации — лидеру великой державы, неизменно выступавшей в защиту прав» гагаузского народа, в один из самых тяжелых и судьбоносных моментов для нее лично и для всей Гагаузии. «Мое задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению гагаузской автономии, ее особого правового статуса, закрепленного основным законом страны — Конституцией Республики Молдова, — продолжила она. — Это открытая атака на наши права и свободы, на все, что составляет суть нашей идентичности».
Глава Гагаузии указала, что Кишинев пренебрегает всеми принципами демократии и международного права, последовательно и методично разжигает внутреннее противостояние, подавляет инакомыслие, преследует сторонников братских отношений с РФ и выставляет их как «угрозу» государству. «На деле же — это страх перед правдой, страх перед гагаузским народом, который знает, с кем он был в тяжелые времена и с кем хочет укреплять дружеские связи», — подчеркнула она.
Гуцул также попросила Путина «как лидера державы, всегда стоявшей на страже справедливости, выразить твердую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова». Она добавила, что в Гагаузии смотрят на Россию с верой и надеждой, как на страну, «которая никогда не предавала своих друзей и всегда протягивала руку помощи тем, кто борется за правду и свои законные права».
Задержание Гуцул
В среду в Национальном центре по борьбе с коррупцией заявили, что прокуроры предъявят обвинение Гуцул и обратятся в суд с ходатайством об избрании ареста в качестве меры пресечения.
Во вторник Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, хотя до этого неоднократно ездила в служебные командировки в Россию, Турцию и другие страны. В прошлом году прокуроры обвинили Гуцул в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены партией «Шор». После избрания главы автономии эта партия была запрещена решением Конституционного суда Молдавии, а на ее руководителей были заведены уголовные дела. Гуцул называет обвинения надуманными, заявляя, что за этим стоит президент Майя Санду. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии в парламенте страны, который контролирует прозападная Партия действия и солидарности.
Лидер блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор ранее заявил, что задержание Гуцул стало примером усиления репрессий против объединения и его сторонников.