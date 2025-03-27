Гуцул обратилась к Путину с призывом о помощи

Во вторник Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, хотя до этого неоднократно ездила в служебные командировки в Россию, Турцию и другие страны. В прошлом году прокуроры обвинили Гуцул в причастности к финансовым нарушениям на выборах в Гагаузии, которые якобы были совершены партией «Шор». После избрания главы автономии эта партия была запрещена решением Конституционного суда Молдавии, а на ее руководителей были заведены уголовные дела. Гуцул называет обвинения надуманными, заявляя, что за этим стоит президент Майя Санду. Арест главы Гагаузии осудили все оппозиционные партии в парламенте страны, который контролирует прозападная Партия действия и солидарности.