WP: миллионам американцев будет сложнее голосовать на выборах из-за указа Трампа

Как отмечают эксперты, у миллионов граждан США нет документов из этого перечня в силу специфики местной системы удостоверений личности, большинство из которых не содержат сведений о гражданстве как таковом. Удостоверения Real ID указывают гражданство только в пяти американских штатах, документы из других штатов могут не принять в качестве подтверждения права на голосование в соответствии с новым указом. «Это затронет миллионы людей. Это радикально изменит систему регистрации избирателей», — отметил профессор политологии в Университете штата Сан-Франциско Рон Хайдук.