WP: миллионам американцев будет сложнее голосовать на выборах из-за указа Трампа

Ранее во вторник глава государства подписал указ, направленный на предотвращение голосования на федеральных выборах иностранных граждан. Новое регулирование требует реформировать систему учета избирателей: теперь желающие проголосовать для регистрации на участке будут обязаны предъявить документ, напрямую подтверждающий гражданство США — паспорт, водительское удостоверение или удостоверение личности по стандарту закона о Real ID, военный билет или другое свидетельство, где четко указаны сведения о гражданстве.
Как отмечают эксперты, у миллионов граждан США нет документов из этого перечня в силу специфики местной системы удостоверений личности, большинство из которых не содержат сведений о гражданстве как таковом. Удостоверения Real ID указывают гражданство только в пяти американских штатах, документы из других штатов могут не принять в качестве подтверждения права на голосование в соответствии с новым указом. «Это затронет миллионы людей. Это радикально изменит систему регистрации избирателей», — отметил профессор политологии в Университете штата Сан-Франциско Рон Хайдук.
По мнению опрошенных специалистов, полную гарантию возможности проголосовать даст только паспорт гражданина США, но в стране он используется преимущественно для путешествий за границу. Данные Госдепартамента указывают, что паспортами владеют всего 170 млн американцев, то есть примерно половина граждан страны. У остальных граждан США возникают сложности с получением паспорта из-за относительно высокой пошлины ($160), длительной процедуры оформления и необходимости ехать в офисы соответствующего ведомства.
«Указ президента, по сути, говорит, что если вы не являетесь человеком, который путешествует за границу, не можете себе этого позволить, то вам могут заблокировать доступ к урне для голосования», — заявила заместитель директора Центра американского прогресса Грета Бедекович.
Группа членов Палаты представителей Конгресса США инициировала новый законопроект, который также позволил бы использовать для подтверждения права на голосование американское свидетельство о рождении, в указе Трампа этот документ отсутствует. Однако, отмечает WP, пока не ясно, будет ли этот законопроект принят.