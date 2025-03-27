Что говорят об отправке миротворцев на Украину в ЕС и России

«Никто не говорит, что тогда они будут укреплять демократию на оставшейся территории. Что отменят расистские, русофобские законы, истребляющие всё русское. Никто не говорит об этом. А если так, то, значит, эти силы безопасности будут увековечивать нацистский режим с запретом всего, что хоть как-то напоминает о русских корнях этой страны, которая и появилась благодаря русским», — приводит слова российского министра RT.