Что говорят об отправке миротворцев на Украину в ЕС и России

Франция и Великобритания обсуждают тему
Президент Франции Эммануэль Макрон, являющийся одним из авторов плана по отправке миротворческого контингента для обеспечения гарантий безопасности Киева, регулярно выступает с заявлениями на тему присутствия западных войск на Украине.
Во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 марта Макрон заявил, что миротворцы должны иметь возможность отвечать на возможную агрессию.
«Цель этих вооруженных сил будет не в том, чтобы быть на линии фронта или быть задействованными в первый день столкновения с силами, а в том, чтобы быть силами, которые сдерживают нападения. <…> Они будут развернуты там, чтобы отреагировать», — приводит слова политика RTVI.
17 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что для формирования миротворческого контингента на Украине готовы предоставить военных и технику более 30 стран. Однако представители британского военного командования, по данным The Telegraph, считают, что план по созданию миротворческих войск «коалицией желающих» государств не удастся осуществить по двум причинам: «никто не знает, в чем заключается миссия этой коалиции», к тому же Россия и США против ее деятельности.
Изменение отношения к миссии в Европе
Страны Евросоюза начинают сомневаться в том, что отправка миротворцев на Украину — оптимальный вариант обеспечения гарантий безопасности Киеву после урегулирования конфликта. Агентство Reuters со ссылкой на анонимных дипломатов рассказало, что все больше лидеров европейских стран осознают, что размещение военных на украинской территории не является предпочтительным для них решением.
«Пока Лондон и Париж уже несколько недель работают над планом отправки тысяч военнослужащих на Украину для обеспечения будущего прекращения огня, …(в ЕС — ред.) растет понимание того, что отправка таких сил не является наиболее вероятным вариантом развития событий», — цитирует «РИА Новости» текст материала агентства.
По словам собеседника Reuters, в Европе теперь сосредоточены на поиске альтернатив отправке военных на Украину из-за того, что позиции ВСУ существенно ухудшились, а президент США Дональд Трамп недвусмысленно дал понять, что он против такой активности ЕС.
В качестве вариантов обеспечения гарантий безопасности в Европе теперь рассматривают размещение военного контингента стран Евросоюза в соседних с Украиной государствах, а также трансформации действующих сил «Расширенного передового присутствия» НАТО в Восточной Европе.
Источники Reuters также отметили, что пока единства в этом вопросе в ЕС нет — отдельные страны могут не отказаться от идеи отправки солдат на Украину.
Отношение России к европейским миротворцам на Украине
Москва продолжает выступать против миротворцев из западных стран на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу заявил, что если на территории «остатка» Украины разместят военных государств НАТО, то там будет «увековечен» нацистский режим с запретом всего русского.
«Никто не говорит, что тогда они будут укреплять демократию на оставшейся территории. Что отменят расистские, русофобские законы, истребляющие всё русское. Никто не говорит об этом. А если так, то, значит, эти силы безопасности будут увековечивать нацистский режим с запретом всего, что хоть как-то напоминает о русских корнях этой страны, которая и появилась благодаря русским», — приводит слова российского министра RT.
Ранее Сергей Лавров назвал европейских политиков, планирующих разместить на территории Украины военных, «политически несостоятельными мечтателями».