Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
«Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначаю Андрея Черткова, который хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя. Андрей Геннадьевич — крепкий хозяйственник и профессионал своего дела, открытый для жителей и требовательный к подчиненным. Он в команде продолжит наше общее дело по возрождению Донбасса», — написал Пушилин.
Он поблагодарил Солнцева за плодотворную совместную работу, поздравил его с ответственным назначением и пожелал ему дальнейших успехов в работе.
«Решение президента — очень важное и показательное! Донбасс играет свою роль в жизни России и как регион, где очень быстро проявляются профессиональные и человеческие качества в условиях постоянных вызовов. Евгений Александрович показал себя как талантливый, преданный делу руководитель республиканского правительства, который и далее будет приносить пользу Родине на другом посту», — резюмировал глава ДНР.