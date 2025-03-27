Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР

«Решение президента — очень важное и показательное! Донбасс играет свою роль в жизни России и как регион, где очень быстро проявляются профессиональные и человеческие качества в условиях постоянных вызовов. Евгений Александрович показал себя как талантливый, преданный делу руководитель республиканского правительства, который и далее будет приносить пользу Родине на другом посту», — резюмировал глава ДНР.