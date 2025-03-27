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Андрей Чертков назначен и.о главы правительства ДНР

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР вместо назначенного врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева стал Андрей Чертков, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Солнцев назначается временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

«Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначаю Андрея Черткова, который хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя. Андрей Геннадьевич — крепкий хозяйственник и профессионал своего дела, открытый для жителей и требовательный к подчиненным. Он в команде продолжит наше общее дело по возрождению Донбасса», — написал Пушилин.

Он поблагодарил Солнцева за плодотворную совместную работу, поздравил его с ответственным назначением и пожелал ему дальнейших успехов в работе.

«Решение президента — очень важное и показательное! Донбасс играет свою роль в жизни России и как регион, где очень быстро проявляются профессиональные и человеческие качества в условиях постоянных вызовов. Евгений Александрович показал себя как талантливый, преданный делу руководитель республиканского правительства, который и далее будет приносить пользу Родине на другом посту», — резюмировал глава ДНР.