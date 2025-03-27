Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известные фамилии, интересные рокировки». Лукашенко проводит кадровый день в четверг 27 марта

Лукашенко проводит кадровый день в четверг 27 марта с известными фамилиями.
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет кадровый день в четверг, 27 марта, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

К слову, кадровые согласования станут первым после инаугурации президента Беларуси мероприятием во Дворце Независимости.

При этом пресс-служба анонсировала «очень интересные новости», отмечая, что в кадровый день ожидаются интересные рокировки известных фамилий. В частности, кадровые перестановки затронут Администрацию президента. Кроме того, кадровые изменения затронут местные органы власти, ректоров, руководство в промышленном секторе, а также будет назначен новый директор «Беларусьфильма».

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко выделил Россию и Китай среди друзей и партнеров Беларуси.

Еще Минобразования сообщило, что ряд бюджетников получат доплаты к зарплате до 35% в Беларуси.