«Известные фамилии, интересные рокировки». Лукашенко проводит кадровый день в четверг 27 марта

При этом пресс-служба анонсировала «очень интересные новости», отмечая, что в кадровый день ожидаются интересные рокировки известных фамилий. В частности, кадровые перестановки затронут Администрацию президента. Кроме того, кадровые изменения затронут местные органы власти, ректоров, руководство в промышленном секторе, а также будет назначен новый директор «Беларусьфильма».