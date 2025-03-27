Аксенов сообщил о почти 800 заявках на участие в программе «Герои Крыма»

Почти 800 заявок на участие в региональной кадровой программе «Герои Крыма» поступило от бойцов специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, регистрация на участие в программе завершается.
«Всего на сегодняшний день участниками СВО на программу подано более 792 заявок», — написал Аксенов.
Глава Крыма добавил, что желающим принять участие необходимо пройти регистрацию до 30 марта включительно. Начиная со следующего дня люди, заполнившие анкету и написавшие эссе, смогут пройти тестирование. Оно начнется ровно полдень 31 марта и продлится трое суток.
Аксенов отметил, что программа «Герои Крыма» — аналог федеральной программы «Время героев». Целью этой инициативы является подготовка руководящих кадров из числа участников СВО. Планируется, что в дальнейшем бойцы будут работать в органах власти Крыма, а также в различных учреждениях и организациях региона.