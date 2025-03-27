Аксенов сообщил о почти 800 заявках на участие в программе «Герои Крыма»

Аксенов отметил, что программа «Герои Крыма» — аналог федеральной программы «Время героев». Целью этой инициативы является подготовка руководящих кадров из числа участников СВО. Планируется, что в дальнейшем бойцы будут работать в органах власти Крыма, а также в различных учреждениях и организациях региона.